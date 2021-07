Advertising

genovatoday : Ditta costringeva dipendenti a turni di lavoro estenuanti, tre arresti e due denunce - PatriziaOrlan11 : RT @BabboleoNews: Sfruttamento del lavoro, tre arresti e due deferimenti a #Savona. La PolStrada ha individuato una ditta di autotrasporti… - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: Sfruttamento del lavoro, tre arresti e due deferimenti a #Savona. La PolStrada ha individuato una ditta di autotrasporti… - WaldenJulia2 : RT @BabboleoNews: Sfruttamento del lavoro, tre arresti e due deferimenti a #Savona. La PolStrada ha individuato una ditta di autotrasporti… - BabboleoNews : Sfruttamento del lavoro, tre arresti e due deferimenti a #Savona. La PolStrada ha individuato una ditta di autotras… -

Ultime Notizie dalla rete : Ditta costringeva

GenovaToday

... 64 anni, di Narni, agente di una notafornitrice di caffè finito a processo per usura, ... laa emettere fatture per operazioni inesistenti a favore delle sue società ed emettendo ...Un altro ad essere rapinato è stato un dipendente di unadi pulizie. Un 33enne di origini ... in realtà inesistente, loa consegnargli i pochi euro che aveva in tasca. Le minuziose ...Un’indagine della polizia stradale di Savona, in collaborazione con l’Ispettorato del lavoro, ha consentito l’esecuzione di tre custodie cautelari (ai domiciliari) e altre due denunce in stato di libe ...TERNI «Ero diventata una larva, firmavo carte e fatture senza sapere quello che stavo facendo. Sono finita in cura dallo psichiatra e in quei mesi terribili ho tentato anche di farla finita.