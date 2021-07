Direttiva europea SUP: addio plastica, al bando tutto l’uso e getta. (Di domenica 4 luglio 2021) Direttiva europea SUP: vietata la vendita di oggetti di plastica usa e getta. Entra in vigore la Direttiva dell’ Unione europea! La Direttiva europea SUP è entrata ufficialmente in vigore. Notizia allarmante per l’Italia. Negli ultimi mesi ed anni abbiamo visto aumentare sempre di più il commercio alimentare con servizio take away, grazie anche all’avvento della pandemia da Covid-19. Sempre più bar, pub, ristoranti ma anche semplici negozi di panini si sono dovuti uniformare e garantire il servizio take away, utilizzando imballaggi di ... Leggi su cityroma (Di domenica 4 luglio 2021)SUP: vietata la vendita di oggetti diusa e. Entra in vigore ladell’ Unione! LaSUP è entrata ufficialmente in vigore. Notizia allarmante per l’Italia. Negli ultimi mesi ed anni abbiamo visto aumentare sempre di più il commercio alimentare con servizio take away, grazie anche all’avvento della pandemia da Covid-19. Sempre più bar, pub, ristoranti ma anche semplici negozi di panini si sono dovuti uniformare e garantire il servizio take away, utilizzando imballaggi di ...

Ultime Notizie dalla rete : Direttiva europea Plastica monouso addio La nuova direttiva bandisce l'uso della plastica monouso. Ieri 3 luglio 2021 è entrata in vigore la Direttiva europea sulla plastica monouso. Con questa norma si mettono al bando tutti quegli oggetti usa e getta quali cannucce, cotton fioc, piatti e posate. Ma anche palette da cocktail, bastoncini ...

