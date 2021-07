DIRETTA Tour de France 2021 LIVE: ritirato van der Poel! (Di domenica 4 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Tour DE France 2021 12.50 Come di consueto breve tratto di trasferimento e partenza ufficiale alle 13.10. 12.47 La frazione odierna prenderà il via alle 13.00. 12.44 L’olandese dell’Alpecin-Fenix, dopo essere andato in difficoltà ieri ed aver perso il simbolo del primato, ha preferito concentrarsi sul prossimo obiettivo: le Olimpiadi di Tokyo. 12.42 Attenzione, altro ritiro improvviso: non sarà al via di questa nona tappa l’ex Maglia Gialla Mathieu van der Poel! 12.38 I corridori sono ancora nella zona del foglio firma. 12.36 La ... Leggi su oasport (Di domenica 4 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALEDE12.50 Come di consueto breve tratto di trasferimento e partenza ufficiale alle 13.10. 12.47 La frazione odierna prenderà il via alle 13.00. 12.44 L’olandese dell’Alpecin-Fenix, dopo essere andato in difficoltà ieri ed aver perso il simbolo del primato, ha preferito concentrarsi sul prossimo obiettivo: le Olimpiadi di Tokyo. 12.42 Attenzione, altro ritiro improvviso: non sarà al via di questa nona tappa l’ex Maglia Gialla Mathieu van der12.38 I corridori sono ancora nella zona del foglio firma. 12.36 La ...

NekOfficial : Sono pronto per incontrarvi finalmente in tour… Stasera intorno alle 18 in diretta su Instagram vi darò un assaggio… - infoitsport : DIRETTA Tour de France 2021, nona tappa Cluses-Tignes LIVE: aggiornamenti in tempo reale - infoitsport : LIVE - Tour de France, oggi la 9ª tappa: la diretta dalle 15 - RaiSport : ????? Andrea De Luca presenta la nona tappa del #TourDeFrance da #Cluses – #Tignes Vai allo Speciale ??… - sovranista375 : RT @fabius10scudi: In attesa della diretta del #Tour, passo da #RaiUno. LineaBlu dal Golfo di Napoli, tutto molto bello ma Donatella Bianch… -