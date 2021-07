DIRETTA Tour de France 2021 LIVE: cinque corridori in testa mentre piove senza sosta (Di domenica 4 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Tour DE France 2021 15.31 ATTACCA QUINTANA A DUE CHILOMETRI DALLA VETTA! RISPONDE WOODS. 15.30 Mancano 66 chilometri all’arrivo, 2,3 alla vetta del Col du Pré. 15.27 Il gruppo di Guerreiro e Cattaneo è a due minuti dai primi. O’Connor sta dando l’assalto al podio del Tour de France. 15.25 Lucas Hamilton si stacca dagli altri battistrada. 15.24 Si stacca già sul Col du Pré Van Aert. 15.23 SEMBRA ESSERE UN PO’ IN DIFFICOLTA’ WOUT VAN AERT! 15.22 Ricordiamo che al comando ci sono Nairo Quintana, Sergio Higuita, ... Leggi su oasport (Di domenica 4 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALEDE15.31 ATTACCA QUINTANA A DUE CHILOMETRI DALLA VETTA! RISPONDE WOODS. 15.30 Mancano 66 chilometri all’arrivo, 2,3 alla vetta del Col du Pré. 15.27 Il gruppo di Guerreiro e Cattaneo è a due minuti dai primi. O’Connor sta dando l’assalto al podio delde. 15.25 Lucas Hamilton si stacca dagli altri battistrada. 15.24 Si stacca già sul Col du Pré Van Aert. 15.23 SEMBRA ESSERE UN PO’ IN DIFFICOLTA’ WOUT VAN AERT! 15.22 Ricordiamo che al comando ci sono Nairo Quintana, Sergio Higuita, ...

