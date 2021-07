DIRETTA F1, GP Austria 2021 LIVE: Verstappen in fuga, Leclerc amaro: “Ferrari male? Mi fate sempre le stesse domande…” (Di domenica 4 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DEL GP DI Austria L’ORDINE D’ARRIVO DEL GP D’Austria LA CLASSIFICA DEL MONDIALE PILOTI LA CLASSIFICA DEL MONDIALE COSTRUTTORI CHARLES Leclerc: “PERCHE’ LA Ferrari E’ A QUESTO LIVELLO? DA UN ANNO E MEZZO MI fate LE stesse domande…” 16.42 La nostra DIRETTA volge al termine, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport! 16.40 Questa invece è la classifica aggiornata del Mondiale costruttori: 1 RED BULL RACING HONDA 286 2 MERCEDES 242 3 ... Leggi su oasport (Di domenica 4 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DEL GP DIL’ORDINE D’ARRIVO DEL GP D’LA CLASSIFICA DEL MONDIALE PILOTI LA CLASSIFICA DEL MONDIALE COSTRUTTORI CHARLES: “PERCHE’ LAE’ A QUESTOLLO? DA UN ANNO E MEZZO MILE” 16.42 La nostravolge al termine, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport! 16.40 Questa invece è la classifica aggiornata del Mondiale costruttori: 1 RED BULL RACING HONDA 286 2 MERCEDES 242 3 ...

SkySportF1 : ?? VERSTAPPEN IL DOMINATORE ? Hamilton giù dal podio, Ferrari in top10 I risultati ? - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Austria ???? ?? Oggi, h 21.00 ??? #Wembley… - SkySportF1 : ? CONTATTO TRA PEREZ E LECLERC (51/71 ??) ?? Il monegasco per la seconda volta nella sabbia I risultati ?… - MnUtd243 : RT @Vivo_Azzurro: #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Austria ???? ?? Oggi, h 21.00 ??? #Wembley Stadiu… - sabrina89138731 : RT @SkySportF1: ? CONTATTO TRA PEREZ E LECLERC (51/71 ??) ?? Il monegasco per la seconda volta nella sabbia I risultati ? -