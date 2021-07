DIRETTA F1, GP Austria 2021 LIVE: partenza alle 15.00. Ferrari prova la rimonta, meteo incerto (Di domenica 4 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.40 Mercedes dovrà invece effettuare una gara all’attacco sin dalla partenza per provare perlomeno a battere la seconda Red Bull di Perez, mentre sembra proibitivo cercare di impensierire un Verstappen in stato di grazia a meno di variabili legate al meteo (probabilità di pioggia al 40% secondo meteo France durante il GP) o a eventuali Safety Car. 14.36 Verstappen quest’oggi è il grande favorito per la vittoria, ma l’obiettivo della Red Bull (alla luce dei risultati delle qualifiche) è quello di centrare la doppietta nel GP di casa ... Leggi su oasport (Di domenica 4 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.40 Mercedes dovrà invece effettuare una gara all’attacco sin dallaperre perlomeno a battere la seconda Red Bull di Perez, mentre sembra proibitivo cercare di impensierire un Verstappen in stato di grazia a meno di variabili legate al(probabilità di pioggia al 40% secondoFrance durante il GP) o a eventuali Safety Car. 14.36 Verstappen quest’oggi è il grande favorito per la vittoria, ma l’obiettivo della Red Bull (alla luce dei risultati delle qualifiche) è quello di centrare la doppietta nel GP di casa ...

