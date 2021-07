Diego Armando Maradona jr nuovo allenatore del Napoli United (Di domenica 4 luglio 2021) l’ufficialità è arrivata anche dai canali social della società. Maradona allenerà il club che milita in Eccellenza ed è nato per promuovere l’integrazione attraverso lo sport. “4 luglio 1984 Diego Armando Maradona arriva a Napoli. Il sogno diventa realtà… 4 luglio 2021 Diego Armando Maradona è l’allenatore del Napoli United. La storia continua…” ha scritto sui social Diego Armando Maradona Junior annunciando la sua firma col Napoli ... Leggi su napolipiu (Di domenica 4 luglio 2021) l’ufficialità è arrivata anche dai canali social della società.allenerà il club che milita in Eccellenza ed è nato per promuovere l’integrazione attraverso lo sport. “4 luglio 1984arriva a. Il sogno diventa realtà… 4 luglio 2021è l’del. La storia continua…” ha scritto sui socialJunior annunciando la sua firma col...

