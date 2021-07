Denise Pipitone, mamma Piera Maggio furiosa: “Siete dei mostri” (Di domenica 4 luglio 2021) Piera Maggio non le manda a dire: esprime su Facebook tutta la sua riprovazione riguardo ad alcuni commenti rivolti a lei e a Denise Pipitone. Denise Pipitone e Piera Maggio (Google Images)La misura è davvero colma per Piera Maggio, madre di Denise Pipitone all’instancabile ricerca della figlia scomparsa nel 2004 a Mazzara del Vallo. Non bastano il dolore per la perdita dell’amata figlioletta e la pressione per la continua esposizione mediatica, adesso arrivano anche le insinuazioni. ... Leggi su chenews (Di domenica 4 luglio 2021)non le manda a dire: esprime su Facebook tutta la sua riprovazione riguardo ad alcuni commenti rivolti a lei e a(Google Images)La misura è davvero colma per, madre diall’instancabile ricerca della figlia scomparsa nel 2004 a Mazzara del Vallo. Non bastano il dolore per la perdita dell’amata figlioletta e la pressione per la continua esposizione mediatica, adesso arrivano anche le insinuazioni. ...

Advertising

CaptainEIton : RT @cesololinter19_: Il Milan vorrebbe tesserare Denise Pipitone per la squadra femminile. Si tratta col rapinatore per liberarla a 0. Sk… - LaMammaN1 : - Ceruzinho : RT @cesololinter19_: Il Milan vorrebbe tesserare Denise Pipitone per la squadra femminile. Si tratta col rapinatore per liberarla a 0. Sk… - DTethanos : @ModeratoBuzzo @Erofjodena @cesololinter19_ 19 anni troppo vecchie per Mefisto Almeno 15 anni in meno come quando ha rapito Denise Pipitone - cesololinter19_ : Il Milan vorrebbe tesserare Denise Pipitone per la squadra femminile. Si tratta col rapinatore per liberarla a 0. Sky Sport -