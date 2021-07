Deddy e Rosa, dopo la rottura, qualcosa è cambiato: cosa è successo? (Di domenica 4 luglio 2021) dopo settimane di supposizioni e maldestre ricostruzioni, Rosa Di Grazia aveva confermato la rottura con il cantante Deddy, senza particolari diatribe e rancori: a distanza di quasi un mese, però, qualcosa sembra essere cambiato. I due ex fidanzati, infatti, dopo la rottura sembravano aver mantenuto un rapporto civile, nonostante le voci di una nuova fiamma per il cantante.... Leggi su donnapop (Di domenica 4 luglio 2021)settimane di supposizioni e maldestre ricostruzioni,Di Grazia aveva confermato lacon il cantante, senza particolari diatribe e rancori: a distanza di quasi un mese, però,sembra essere. I due ex fidanzati, infatti,lasembravano aver mantenuto un rapporto civile, nonostante le voci di una nuova fiamma per il cantante....

Advertising

tanc7evennn : RT @Fedewendy46: È incredibile come noi t7 (non tutte) siamo protettive e rispettose della privacy anche con gli altri che non sono del fan… - Alessia49690075 : RT @amicii_news: Ma veramente ancora c’era gente che sperava in un mondo fatto di Rosa e Deddy? Ancora accostate lui a lei? Ancora andate c… - Non_fa_per_me : RT @Fabianadeltagl1: Qui c’è tutto di Rosa e la spiegazione a determinati comportarmenti. #donnarosa #deddy @RosaDiGrazia1 @sonodeddy https… - zazoomblog : Amici 20 Deddy e Rosa Di Grazia sempre più lontani: il gesto inaspettato - #Amici #Deddy #Grazia #sempre - maccario_marta : RT @BiBiRiccio: Rosa: “Il costume è una cosa, la mutanda è un’altra” Deddy: “Ma che cazz di ragionamento è?” Deddy ora in costume che si c… -