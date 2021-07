De Laurentiis ha visto Belgio-Italia: la sua reazione al goal di Insigne (Di domenica 4 luglio 2021) Aurelio De Laurentiis segue le partite dell'Italia ad Euro 2020. Non una notizia, visto che gli azzurri di Mancini hanno appassionato tutti gli Italiani. La notizia è invece la sua reazione al goal di Insigne contro il Belgio. De Laurentiis ha avuto modo di ammirare la rete del suo capitano, con cui ancora devono iniziare le trattative per il rinnovo. Il presidente "si è emozionato", scrive il quotidiano Repubblica, alla visione del gesto tecnico. Il Corriere dello Sport, invece, riporta un suo virgolettato: "Mi è molto piaciuto ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 4 luglio 2021) Aurelio Desegue le partite dell'ad Euro 2020. Non una notizia,che gli azzurri di Mancini hanno appassionato tutti glini. La notizia è invece la suaaldicontro il. Deha avuto modo di ammirare la rete del suo capitano, con cui ancora devono iniziare le trattative per il rinnovo. Il presidente "si è emozionato", scrive il quotidiano Repubblica, alla visione del gesto tecnico. Il Corriere dello Sport, invece, riporta un suo virgolettato: "Mi è molto piaciuto ...

