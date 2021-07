Ddl Zan, anche Italia viva vuole affossarlo: “Così non passa”. M5s: “Bieco tentativo di dare una sponda alla destra”. Pd: “Provocano” (Di domenica 4 luglio 2021) Non è più solo una minaccia, ora Italia viva è determinata nel voler affossare la legge Zan. Ad ammetterlo chiaramente oggi è stato il capogruppo al Senato Davide Faraone che, all”Huffington post, ha detto: “Così com’è non passa”. Eppure il disegno di legge è passato in prima votazione alla Camera anche con i voti a favore dei renziani, che all’improvviso hanno deciso che non va più bene e si sono associati all’ostruzionismo del centrodestra. Protestano gli ex alleati della maggioranza giallorosso che proprio con Italia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 luglio 2021) Non è più solo una minaccia, oraè determinata nel voler affossare la legge Zan. Ad ammetterlo chiaramente oggi è stato il capogruppo al Senato Davide Faraone che, all”Huffington post, ha detto: “com’è non”. Eppure il disegno di legge èto in prima votazioneCameracon i voti a favore dei renziani, che all’improvviso hanno deciso che non va più bene e si sono associati all’ostruzionismo del centro. Protestano gli ex alleati della maggioranza giallorosso che proprio con...

