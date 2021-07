Ddl Zan | anche Italia viva vuole affossarlo | ' Così non passa' M5s | ' Bieco tentativo di dare una sponda alla destra' Pd | ' Provocano'

Advertising

petergomezblog : Napoli Pride, Francesca Pascale: “Ddl Zan? C’è una destra cieca, ipocrita e bigotta che non sa ascoltare, è lontana… - SirDistruggere : I renziani ora vogliono togliere l'identità di genere dal DDL Zan, anche se questo significherà far sprofondare la… - MonicaCirinna : Ottima ricostruzione di @Dario_Accolla per @gaypostit sulle reazioni alle modifiche al #DdlZan proposte da… - SilviaKin92 : RT @GiuseppePalma78: Se la Lega non fosse entrata al governo, oggi avremmo: vessazione p. iva, approvazione ddl zan, riforma giustizia alla… - annamariavasile : RT @erretti42: Ddl Zan senza più maggioranza: i leghisti cantano (quasi) vittoria - la Repubblica Grazie, Renzi -

Ultime Notizie dalla rete : Ddl Zan

Proteste anche dal fronte democratico: 'Mediazione Renzi sul? E' solo una provocazione', ha detto a la Stampa la senatrice Pd Monica Cirinnà . 'Le mediazioni possibili sono state fatte già ...Renzi e Italia Viva sono per modificare ile ripresentano il testo simile del sottosegretario Ivan Scalfarotto. Argomenti trattati, Italia Viva vuole cambiarlo Italia Viva presenta testo alternativo al, Italia ...By clicking "OK" or continuing to use this site, you agree that we may collect and use your personal data and set cookies to improve your experience and customise advertising. To ...ROMA - Momenti di tensione nella maggioranza sul Ddl Zan dopo gli emendamenti di Italia Viva: "Suonano come un tentativo di affossare la legge", dicono i pentastellati. "Il ddl Zan così com'è difficil ...