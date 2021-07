Damiano dei Maneskin, la fidanzata Giorgia Soleri una furia contro Temptation Island “Boicottatelo” (Di domenica 4 luglio 2021) E’ andata in onda pochi giorni fa, su Canale 5, la prima puntata di Temptation Island ed ecco che la nuova edizione del programma sta già facendo molto discutere. Tra i tanti che hanno espresso un parere negativo sul programma, e in particolar modo su una delle coppie presenti, vi troviamo anche Giorgia Soleri ovvero la fidanzata del leader dei Maneskin Damiano David. La ragazza si è lasciata andare ad un lungo sfogo su Instagram. Ma, quali sono state le sue parole? Giorgia Soleri contro Temptation ... Leggi su cityroma (Di domenica 4 luglio 2021) E’ andata in onda pochi giorni fa, su Canale 5, la prima puntata died ecco che la nuova edizione del programma sta già facendo molto discutere. Tra i tanti che hanno espresso un parere negativo sul programma, e in particolar modo su una delle coppie presenti, vi troviamo ancheovvero ladel leader deiDavid. La ragazza si è lasciata andare ad un lungo sfogo su Instagram. Ma, quali sono state le sue parole?...

