Dal Brasile: "Il Napoli ha un nuovo attaccante: ha firmato" (Di domenica 4 luglio 2021) Kaio Jorge sarebbe in parte già un calciatore del Napoli. Dal Brasile si vocifera che l'attaccante abbia firmato un pre-contratto con gli azzurri. Come sarà il calciomercato e quindi il futuro del Napoli? Il presidente Aurelio De Laurentiis pochi giorni fa in conferenza stampa ha precisato che ci sarà un ridimensionamento del monte ingaggi.

