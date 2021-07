Cuba: allarme per tempesta tropicale Elsa, già evacuate 78 mila persone (Di domenica 4 luglio 2021) L'Avana, 4 lug. (Adnkronos/Xin) - Le forti piogge e i venti hanno iniziato a colpire le province orientali di Cuba mentre si avvicinava la tempesta tropicale Elsa. L'Istituto di meteorologia (Insmet) ha riferito che nella provincia di Guantanamo, nell'estremo est di Cuba, si stavano già registrato forti precipitazioni e raffiche di vento. A Holguin, una provincia nord-orientale, circa 78.000 persone erano state evacuate prima della tempesta. "Le piogge saranno forti e intense in alcune località, soprattutto nelle zone montuose e sul costa meridionale", ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 luglio 2021) L'Avana, 4 lug. (Adnkronos/Xin) - Le forti piogge e i venti hanno iniziato a colpire le province orientali dimentre si avvicinava la. L'Istituto di meteorologia (Insmet) ha riferito che nella provincia di Guantanamo, nell'estremo est di, si stavano già registrato forti precipitazioni e raffiche di vento. A Holguin, una provincia nord-orientale, circa 78.000erano stateprima della. "Le piogge saranno forti e intense in alcune località, soprattutto nelle zone montuose e sul costa meridionale", ha ...

VELOSPORT1960 : Altri 20 morti, cresce l'allarme per la diffusione del coronavirus - fisco24_info : Covid Cuba, oggi 3.308 contagi: giornata 'peggiore' in pandemia: Altri 20 morti, cresce l'allarme per la diffusione… -

Ultime Notizie dalla rete : Cuba allarme L'uragano Elsa continua la sua inarrestabile avanzata Le province di Granma, Holguin, Las Tunas e Santiago de Cuba hanno anche loro emesso un allarme anti - uragano , zone in cui negli ultimi giorni sono stati registrati anche numerosi casi di infezioni ...

Covid. La variante Delta dilaga in 100 Paesi. L'Oms: il mondo è ancora in pericolo IRAN Anche a Teheran allarme su una possibile imminente quinta ondata di contagi. Il presidente ... CUBA Crescono i timori per la diffusione del coronavirus a Cuba. Secondo le autorità sanitarie quella ...

L'uragano Elsa continua la sua inarrestabile avanzata Elsa, la tempesta tropicale che sta imperversando sull'Atlantico, dopo aver travolto Haiti e la Repubblica Dominicana, ora è diretta verso Cuba e Miami ...

