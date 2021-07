Crystal Palace, ufficiale: Patrick Vieira nuovo tecnico (Di domenica 4 luglio 2021) Dopo essere stato accostato per settimane alla panchina della Sampdoria, Patrick Vieira è stato annunciato dal Crystal Palace come nuovo manager della squadra del sud di Londra. L’ex centrocampista dell’Inter ha firmato per tre stagioni. Il presidente Steve Parish ha dichiarato: “Sono lieto ed entusiasta che Patrick abbia accettato di entrare a far parte del Crystal Palace come nostro manager. Non vedo l’ora di mettermi al lavoro con lui“. Soddisfatto Vieira: “Sono entusiasta di tornare in Premier League. Il progetto mi alletta, il club ha ... Leggi su sportface (Di domenica 4 luglio 2021) Dopo essere stato accostato per settimane alla panchina della Sampdoria,è stato annunciato dalcomemanager della squadra del sud di Londra. L’ex centrocampista dell’Inter ha firmato per tre stagioni. Il presidente Steve Parish ha dichiarato: “Sono lieto ed entusiasta cheabbia accettato di entrare a far parte delcome nostro manager. Non vedo l’ora di mettermi al lavoro con lui“. Soddisfatto: “Sono entusiasta di tornare in Premier League. Il progetto mi alletta, il club ha ...

