(Di domenica 4 luglio 2021) Le operazioni di ricerca e soccorso tra le macerie del condominio crollato di Surfside in Florida sono state ufficialmentee la città disi prepara a demolire il resto dell’edificio. Lo riportano i media locali. Gran parte dell’edificio di 12 piani delle Champlain Towers South è crollato in pochi secondi nelle prime ore del mattino del 24 giugno mentre i residenti presenti dormivano. Secondo le ultime comunicazione dei funzionari impegnati nei soccorsi, il bilancio delle vittime è di 24 persone estratte senza vita dalle macerie. Ma 124 persone risultano ancora disperse. Purtroppo nessun sopravvissuto è stato estratto dalle macerie dopo il ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Crollo Miami, sospese le ricerche: il resto del palazzo verrà demolito #Miami - fisco24_info : Crollo Miami, sospese ricerche sopravvissuti: palazzo sarà demolito: Le operazioni di soccorso tra le macerie del c… - italiaserait : Crollo Miami, sospese ricerche sopravvissuti: palazzo sarà demolito - LozziLucia : RT @MediasetTgcom24: Usa, 22 morti e 126 dispersi nel crollo del condominio a Miami #miami - lmondin64 : RT @MediasetTgcom24: Usa, 22 morti e 126 dispersi nel crollo del condominio a Miami #miami -

Ultime Notizie dalla rete : Crollo Miami

le ricerche dei 121 dispersi causati deldi un'ala del condominio di Surfside, in Florida, sono state sospese per permettere la demolizione del resto dell'edificio con un'esplosione ...Finora i morti accertati del, avvento il 24 giugno, sono 24. La demolizione è stata anticipata in vista dell'arrivo della tempesta tropicale Elsa, che dovrebbe abbattersi sulla costa ...L’edificio sarà demolito con un’esplosione controllata prima che sulla Florida si abbatta la tempesta tropicale Elsa ...Le ricerche dei 121 dispersi causati del crollo di un'ala del condominio di Surfside, in Florida, sono state sospese per permettere la demolizione del resto dell'edificio con un'esplosione controllata ...