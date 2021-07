Crolla tutto prima del previsto: sogni di una estate che va (Di domenica 4 luglio 2021) Crolla tutto prima del previsto, sogni e Dubbi di una estate che Va. Non doveva forse essere un’estate sempre assolata e calda da Nord a Sud? Crolla tutto No, qualcosa è andato e andrà storto, come in altre occasioni in questa folle estate, ed ora Cumulonembi, addirittura SUPERCELLE, piene zeppe di grandine, avanzano km dopo Leggi su periodicodaily (Di domenica 4 luglio 2021)dele Dubbi di unache Va. Non doveva forse essere un’sempre assolata e calda da Nord a Sud?No, qualcosa è andato e andrà storto, come in altre occasioni in questa folle, ed ora Cumulonembi, addirittura SUPERCELLE, piene zeppe di grandine, avanzano km dopo

Advertising

Siphenalambe : Noi abbiamo bisogno dell'acqua!! Sta diventando un 'deserto'. - Delorenzoanna1 : Meteo COMUNICATO UFFICIALE: CROLLA TUTTO PRIMA del PREVISTO, Sogni e Dubbi di una ESTATE che Va - HH88wlf : Meteo COMUNICATO UFFICIALE: CROLLA TUTTO PRIMA del PREVISTO, Sogni e Dubbi di una ESTATE che Va… come Va… - gigi_mori65 : @RobertoRenga Mi immagino già i titoloni in caso di sconfitta con la Spagna. 'No, così no' 'grazie Italia ma era me… - intomyhood : io ci provo ad essere felice, davvero tanto davvero davvero tanto, ma tutto mi butta giù sempre, penso a una cosa e tutto crolla -