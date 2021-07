Crolla il tetto della ghiacciaia | Tommaso e Michele morti sotto il peso delle pietre Avevano 7 anni

(Di domenica 4 luglio 2021) Tragedia in provincia di Verona. Due famiglie colpite dalla dolorosa perdita, muoiono a soli 7i due amici di sempre,. Nati a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro,vengono trovati privi di vitale macerieta. Ilcede proprio mentre i due bimbi di 7erano intenti a giocare con gli amici coetanei. La tragedia avviene proprio durante una gita con le rispettive famiglie a ...

Secondo una prima ricostruzione i quattro, che avevano tutti all'incirca dieci anni, stavano giocando suldi una vecchia ghiacciaia che ha ceduto causando la tragica caduta. Sono intervenuti ...Ildi schianto e travolge quattro bambini: due morti e due feriti. Il dramma è avvenuto nel Veronese, a Malga Preta. Era ildi una vecchia ghiacciaia, che ha ceduto di schianto. Per ...Crolla il tetto di una ghiacciaia, due bimbi morti nel Veronese Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...Il giorno dopo la tragedia di Malga Preta, dove due bambini sono morti per il crollo di una ghiacciaia, il dolore è ancora più intenso. Ha parlato il padre di una delle due giovani vittime, amici da t ...