Cristiano Ronaldo alla Juve fino al 2023? Ecco il piano di Mendes (Di domenica 4 luglio 2021) Cristiano Ronaldo alla Juve fino al 2023: clamorosa proposta di Mendes. I dettagli del possibile prolungamento di CR7 La proposta del rinnovo di Cristiano Ronaldo alla Juventus sarebbe arrivata direttamente da Jorge Mendes nei giorni giorni scorsi: «E se rimanessimo un’altra stagione?». Il nuovo legame scadrebbe nel 2023. La conversazione sarebbe avvenuta subito dopo l’eliminazione del Portogallo da Euro 2020. Cristiano Ronaldo ha ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 luglio 2021)al: clamorosa proposta di. I dettagli del possibile prolungamento di CR7 La proposta del rinnovo dintus sarebbe arrivata direttamente da Jorgenei giorni giorni scorsi: «E se rimanessimo un’altra stagione?». Il nuovo legame scadrebbe nel. La conversazione sarebbe avvenuta subito dopo l’eliminazione del Portogallo da Euro 2020.ha ...

Advertising

Squawka : Most league goals scored in Europe's top five divisions in 2020/21: ? Robert Lewandowski (41) ? Lionel Messi (30)… - _GoncaloLopes : Cristiano Ronaldo discussing new contract with Juventus until 2023 ?? - OptaPaolo : 5 - Patrik #Schick ha segnato il suo quinto gol ad #EURO2020, diventando il capocannoniere del torneo in corso al p… - Spazio_J : Cristiano Ronaldo: dall'Inghilterra arriva una nuova suggestione di mercato - - meltinpoz : RT @Mzucchiatti95: Patrik Schick e Gianluca Lapadula sono gli attuali capocannonieri di Europeo e Copa America con Cristiano Ronaldo e Mess… -