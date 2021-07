Covid:ministro Gb, uso mascherina diventerà scelta personale (Di domenica 4 luglio 2021) L'Inghilterra entrerà in un periodo senza restrizioni legate al Covid in cui i cittadini decideranno autonomamente se indossare o meno le mascherine. Lo ha affermato il ministro delle aree urbane e ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 4 luglio 2021) L'Inghilterra entrerà in un periodo senza restrizioni legate alin cui i cittadini decideranno autonomamente se indossare o meno le mascherine. Lo ha affermato ildelle aree urbane e ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid ministro Covid:ministro Gb, uso mascherina diventerà scelta personale L'Inghilterra entrerà in un periodo senza restrizioni legate al Covid in cui i cittadini decideranno autonomamente se indossare o meno le mascherine. Lo ha affermato il ministro delle aree urbane e delle comunità locali Robert Jenrick, aggiungendo che lui stesso ...

Covid, Speranza "Sfida non ancora vinta, le varianti preoccupano" E' una situazione notevolmente cambiata in positivo', ha proseguito il ministro, che però ha ribadito: 'Non dobbiamo assolutamente considerare vinta questa sfida, dobbiamo procedere sul terreno della ...

Covid:ministro Gb, uso mascherina diventerà scelta personale - Europa ANSA Nuova Europa Covid, in Italia variante Delta al 90% forse gia' prima di settembre

Covid, Speranza "Sfida non ancora vinta, le varianti preoccupano" ROMA - "Siamo arrivati questa mattina a oltre 53 milioni di di dosi di vaccino somministrate, a un ritmo di oltre 500 mila al giorno". Lo ha affermato il ministro della Salute Roberto Speranza, in un ...

