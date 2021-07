Covid, vaccino ai bambini? Il presidente dei pediatri in Germania: “L’immunità di gregge non può essere un criterio. Non possono essere costretti a proteggere gli adulti” (Di domenica 4 luglio 2021) La vaccinazione pediatrica è ancora al centro delle attenzioni della comunità scientifica. Alcuni esperti sostengono che non si può rischiare di creare un danno a bambini sani che nella stragrande maggioranza affrontano l’infezione senza nessuna conseguenza, altri che anche i più piccoli – anche se raramente – possono ammalarsi gravemente di Covid e quindi immunizzare la fascia più giovane della popolazione di fatto riduce ancora di più la circolazione di Sars Cov 2. Il dibattito quindi è aperto e in alcuni casi incandescente. I primi paesi in cui si è discusso dell’opportunità di vaccinare i giovani e i giovanissimi ... Leggi su cityroma (Di domenica 4 luglio 2021) La vaccinazioneca è ancora al centro delle attenzioni della comunità scientifica. Alcuni esperti sostengono che non si può rischiare di creare un danno asani che nella stragrande maggioranza affrontano l’infezione senza nessuna conseguenza, altri che anche i più piccoli – anche se raramente –ammalarsi gravemente die quindi immunizzare la fascia più giovane della popolazione di fatto riduce ancora di più la circolazione di Sars Cov 2. Il dibattito quindi è aperto e in alcuni casi incandescente. I primi paesi in cui si è discusso dell’opportunità di vaccinare i giovani e i giovanissimi ...

