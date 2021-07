Covid Usa, Fauci: “99,2% dei morti non erano vaccinati” (Di domenica 4 luglio 2021) Il 99,2% dei morti per Covid negli Usa non erano vaccinati. Sono i numeri che Anthony Fauci, consulente medico della Casa Bianca, fornisce alla Nbc. “E’ davvero triste e tragico che la maggior parte di queste morti fossero evitabili”, le parole di Fauci. Secondo i dati della Johns Hopkins University, negli Stati Uniti circa 33 milioni di americani hanno contratto il virus. Le vittime hanno superato quota 605.000. Lo scienziato ha definito “frustrante” il fatto di “avere un nemico tanto forte, ma abbiamo un mezzo molto efficace per contrastarlo”, ha detto riferendosi al ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 4 luglio 2021) Il 99,2% deipernegli Usa non. Sono i numeri che Anthony, consulente medico della Casa Bianca, fornisce alla Nbc. “E’ davvero triste e tragico che la maggior parte di questefossero evitabili”, le parole di. Secondo i dati della Johns Hopkins University, negli Stati Uniti circa 33 milioni di americani hanno contratto il virus. Le vittime hanno superato quota 605.000. Lo scienziato ha definito “frustrante” il fatto di “avere un nemico tanto forte, ma abbiamo un mezzo molto efficace per contrastarlo”, ha detto riferendosi al ...

