Covid, ultime news. Gelmini: "Troppi over 60 senza protezione, vanno convinti". LIVE (Di domenica 4 luglio 2021) La ministra degli Affari regionali sottolinea come sia "fondamentale convincere i riottosi a vaccinarsi adesso per avere un autunno tranquillo: non possiamo permetterci di rivivere l'incubo dello scorso anno". Meno dosi alla vigilia delle vacanze. Alcune Regioni rinviano i richiami. Per valutare l'incidenza della variante Delta fondamentali le prossime due settimane. Intanto, i nuovi casi sono 932 e 22 le vittime. Il tasso di positività resta allo 0,4%, ancora in calo i ricoveri e le terapie intensive

