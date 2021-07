Covid, record di contagi in Russia: oltre 25mila positivi in 24 ore. Le vittime sono 663. Vaccinato solo il 12% della popolazione (Di domenica 4 luglio 2021) Dilaga il coronavirus in Russia dove la variante Delta da almeno cinque giorni sta provocando un’impennata di casi. Il paese guidato da Vladimir Putin ha registrato 25.142 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, il livello giornaliero più alto dall’inizio di gennaio: i decessi provocati dalla malattia sono sati 663 ieri le vittime erano state 697. E le vaccinazioni sono al palo: solo il 12% della popolazione (146milioni quella totale) ha ricevuto due dosi e il 4,5% ne ha ricevuta una. Proprio per aggirare la riluttanza alla immunizzazione nei giorni scorsi era stato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 luglio 2021) Dilaga il coronavirus indove la variante Delta da almeno cinque giorni sta provocando un’impennata di casi. Il paese guidato da Vladimir Putin ha registrato 25.142 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, il livello giornaliero più alto dall’inizio di gennaio: i decessi provocati dalla malattiasati 663 ieri leerano state 697. E le vaccinazionial palo:il 12%(146milioni quella totale) ha ricevuto due dosi e il 4,5% ne ha ricevuta una. Proprio per aggirare la riluttanza alla immunizzazione nei giorni scorsi era stato ...

