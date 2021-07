Covid oggi Sardegna, 21 nuovi contagi: bollettino 4 luglio (Di domenica 4 luglio 2021) Sono 21 i nuovi contagi da Coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 4 luglio. Zero morti nelle ultime 24 ore. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 1.331 test rispetto a ieri. Da ieri i guariti nell’isola sono stati 6. Da inizio pandemia le vittime sono state 1.492 nella Regione. Il dato dei ricoveri ospedalieri segna 42 pazienti in area medica, uno in più rispetto all’ultimo bollettino, e uno in terapia intensiva. Sono 2.277 le persone in isolamento domiciliare. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Sassari a 14, Cagliari a 6 e ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 4 luglio 2021) Sono 21 ida Coronavirus insecondo ildi, 4. Zero morti nelle ultime 24 ore. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 1.331 test rispetto a ieri. Da ieri i guariti nell’isola sono stati 6. Da inizio pandemia le vittime sono state 1.492 nella Regione. Il dato dei ricoveri ospedalieri segna 42 pazienti in area medica, uno in più rispetto all’ultimo, e uno in terapia intensiva. Sono 2.277 le persone in isolamento domiciliare. Tra le province con il maggior numero dicasi Sassari a 14, Cagliari a 6 e ...

