Covid oggi Lombardia | 131 contagi e un morto | bollettino 4 luglio

Sono 131 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 4 luglio. Nella tabella si fa riferimento a un solo morto da ieri. Da inizio pandemia le vittime sono state 33.786 nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 25.866 tamponi. I guariti sono stati 608 da ieri e gli attualmente positivi scendono a quota 8.976, in calo di 478 unità. I ricoverati in terapia intensiva sono 44, uno in meno di ieri, a fronte di un nuovo ingresso nelle ultime 24 ore. Gli altri pazienti Covid negli ospedali scendono sotto quota 200, a 195 dai 208 del giorno ...

