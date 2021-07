Covid oggi Liguria, 13 contagi: bollettino 4 luglio (Di domenica 4 luglio 2021) Sono 13 i contagi da coronavirus in Liguria oggi, 4 luglio, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri non sono stati registrati morti. Sono 4.352 i decessi dall’inizio dell’emergenza Covid-19. I pazienti ricoverati per Covid-19 sono 21 (+1), le persone in terapia intensiva sono 7 (+1). Secondo la Protezione Civile, gli attuali positivi sono 125 (-3), mentre i dimessi/guariti sono 98.999 (+16). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 4 luglio 2021) Sono 13 ida coronavirus in, 4, secondo i dati deldella regione. Da ieri non sono stati registrati morti. Sono 4.352 i decessi dall’inizio dell’emergenza-19. I pazienti ricoverati per-19 sono 21 (+1), le persone in terapia intensiva sono 7 (+1). Secondo la Protezione Civile, gli attuali positivi sono 125 (-3), mentre i dimessi/guariti sono 98.999 (+16). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

marcotravaglio : Sarà il caldo, saranno gli effetti cerebrali del Covid, ma ormai si ha l’impressione che la terra non ruoti più att… - GDF : Oggi a Bari, dopo aver lottato contro il Covid-19, ci ha lasciati il M.A. Salvatore Esposito, in forza presso la Te… - SkyTG24 : Covid, in Italia una persona su 3 ha completato il ciclo vaccinale: il confronto tra Paesi - monicabi5 : Covid Italia, bollettino oggi 4 luglio 2021: 808 casi e 12 morti. Tasso di positività (in aumento) allo 0,57% - Michele010261 : RT @pandadaria: Oggi facebook mi ricorda che un mio anestesista avrebbe compiuto gli anni se il Covid non l’avesse ucciso, e con lui tanti… -