Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 4 luglio (Di domenica 4 luglio 2021) (Adnkronos) - Il bollettino Covid Italia di oggi, domenica 4 luglio, con i dati su contagi, ricoveri e morti dalla Protezione Civile e dalle regioni: da Lombardia a Lazio, da Campania a Sicilia, da Piemonte a Puglia, ecco i numeri su casi e vaccini regione per regione, ultime notizie da Roma, Milano, Napoli. I dati delle regioni: Sono 131 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 4 luglio. Nella tabella si fa riferimento a ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 luglio 2021) (Adnkronos) - Ildi, domenica 4, con i dati su, ricoveri e morti dallae dalle: da Lombardia a Lazio, da Campania a Sicilia, da Piemonte a Puglia, ecco i numeri su casi e vaccini regione per regione, ultime notizie da Roma, Milano, Napoli. I dati delle: Sono 131 i nuovida Coronavirus in Lombardia secondo ildi, 4. Nella tabella si fa riferimento a ...

Advertising

marcotravaglio : Sarà il caldo, saranno gli effetti cerebrali del Covid, ma ormai si ha l’impressione che la terra non ruoti più att… - GDF : Oggi a Bari, dopo aver lottato contro il Covid-19, ci ha lasciati il M.A. Salvatore Esposito, in forza presso la Te… - sole24ore : Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, domenica #4luglio: più aiuti in arrivo per #auto e #alberghi. #JpMorgan… - TV7Benevento : Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 4 luglio... - TV7Benevento : Covid oggi Italia, 808 contagi e 12 morti: bollettino 4 luglio... -