Covid oggi Italia, 808 contagi e 12 morti: bollettino 4 luglio

Sono 808 i contagi da Coronavirus in Italia oggi, 4 luglio, secondo i dati del bollettino del ministero della Salute. Registrati, inoltre, 12 morti nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati fatti 141.640 tamponi con un tasso positività allo 0,57%. Sono 197 i ricoverati in terapia intensiva, 3 in meno rispetto a ieri. Scende anche il numero dei ricoveri che si attesta a 1.364, 30 in meno. Sono 1.706 i nuovi guariti. Vediamo i dati delle Regioni: LOMBARDIA – In Lombardia sono 131 i casi di Covid rilevati nelle ultime 24 ore su 25.866 tamponi processati. Una sola la vittima ...

