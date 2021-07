Covid oggi Fvg, 9 nuovi contagi: bollettino 4 luglio (Di domenica 4 luglio 2021) Sono 9 i nuovi contagi da Coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, 4 luglio. Nessun altro morto da ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 1.473 tamponi molecolari con una percentuale di positività dello 0,61% a cui vanno aggiunti 506 test rapidi da cui non sono stati rilevati casi. Nessun ricovero nelle terapie intensive, mentre i pazienti in altri reparti scendono a 6. Da inizio pandemia le morti nella Regione sono state 3.789. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 4 luglio 2021) Sono 9 ida Coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo ildi, 4. Nessun altro morto da ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 1.473 tamponi molecolari con una percentuale di positività dello 0,61% a cui vanno aggiunti 506 test rapidi da cui non sono stati rilevati casi. Nessun ricovero nelle terapie intensive, mentre i pazienti in altri reparti scendono a 6. Da inizio pandemia le morti nella Regione sono state 3.789. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

