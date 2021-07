Covid, oggi 808 nuovi casi e 12 morti: il bollettino del 4 luglio (Di domenica 4 luglio 2021) Covid ITALIA, IL bollettino DI oggi 4 luglio 2021: morti, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore nuovi casi: 808 Decessi: 12 Tamponi effettuati: 141.640 Terapie intensive: – 7 Tasso di positività : 0,6% I numeri della pandemia Attualmente positivi: 44.664 casi totali: 4.263.317 Decessi: 127.649 Guariti: 4.091.004 In Italia oggi, domenica 4 luglio 2021, si registrano 808 nuovi positivi e 12 morti per Covid. Ieri c’erano stati 932 nuovi casi e ... Leggi su tpi (Di domenica 4 luglio 2021)ITALIA, ILDI2021:, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore: 808 Decessi: 12 Tamponi effettuati: 141.640 Terapie intensive: – 7 Tasso di positività : 0,6% I numeri della pandemia Attualmente positivi: 44.664totali: 4.263.317 Decessi: 127.649 Guariti: 4.091.004 In Italia, domenica 42021, si registrano 808positivi e 12per. Ieri c’erano stati 932e ...

