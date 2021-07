Covid, news. Il bollettino di oggi: 808 casi e 12 decessi. Tasso di positività 0,6%. LIVE (Di domenica 4 luglio 2021) Processati 141.640 tamponi. Giù ricoveri ordinari (1.364, -30) e terapie intensive (197, -7). Il ministro della Salute Speranza: "Sfida non vinta, attenzione a nuove varianti". La ministra degli Affari regionali Gelmini sottolinea come sia "fondamentale convincere i riottosi a vaccinarsi adesso per avere un autunno tranquillo: non possiamo permetterci di rivivere l'incubo dello scorso anno" Leggi su tg24.sky (Di domenica 4 luglio 2021) Processati 141.640 tamponi. Giù ricoveri ordinari (1.364, -30) e terapie intensive (197, -7). Il ministro della Salute Speranza: "Sfida non vinta, attenzione a nuove varianti". La ministra degli Affari regionali Gelmini sottolinea come sia "fondamentale convincere i riottosi a vaccinarsi adesso per avere un autunno tranquillo: non possiamo permetterci di rivivere l'incubo dello scorso anno"

