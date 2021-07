Covid, news di oggi. Speranza: "Sfida non vinta, attenzione a nuove varianti". LIVE (Di domenica 4 luglio 2021) Lo ha detto, citando i dati di ospedalizzazioni e terapie intensive, il ministro della Salute. La ministra degli Affari regionali sottolinea come sia "fondamentale convincere i riottosi a vaccinarsi adesso per avere un autunno tranquillo: non possiamo permetterci di rivivere l'incubo dello scorso anno". Intanto, i nuovi casi sono 932 e 22 le vittime. Il tasso di positività resta allo 0,4%, ancora in calo i ricoveri e le terapie intensive Leggi su tg24.sky (Di domenica 4 luglio 2021) Lo ha detto, citando i dati di ospedalizzazioni e terapie intensive, il ministro della Salute. La ministra degli Affari regionali sottolinea come sia "fondamentale convincere i riottosi a vaccinarsi adesso per avere un autunno tranquillo: non possiamo permetterci di rivivere l'incubo dello scorso anno". Intanto, i nuovi casi sono 932 e 22 le vittime. Il tasso di positività resta allo 0,4%, ancora in calo i ricoveri e le terapie intensive

