Covid: Lamorgese, 'quando feci uscire i bimbi in lockdown fui attaccata da chi fa propaganda' (Di domenica 4 luglio 2021) Siracusa, 4 lug. (Adnkronos) - "quando, durante il lockdown, dissi che i bambini dovevano e potevano uscire, seppure solo attorno all'isolato, fui attaccata ferocemente. Eppure io rivendico quello che ho detto, perché evidentemente chi parla pensa a fare sempre propaganda". E' la denuncia della ministra dell'Interni Luciana Lamorgese, intervenuta in una scuola di Siracusa, intitolata a Eligia Ardita, la giovane donna uccisa dal marito al nono mese di gravidanza. "Però, quello che voglio dire è che chi è genitore lo che un bambino non riesce a stare a casa - prosegue ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 luglio 2021) Siracusa, 4 lug. (Adnkronos) - ", durante il, dissi che i bambini dovevano e potevano, seppure solo attorno all'isolato, fuiferocemente. Eppure io rivendico quello che ho detto, perché evidentemente chi parla pensa a fare sempre". E' la denuncia della ministra dell'Interni Luciana, intervenuta in una scuola di Siracusa, intitolata a Eligia Ardita, la giovane donna uccisa dal marito al nono mese di gravidanza. "Però, quello che voglio dire è che chi è genitore lo che un bambino non riesce a stare a casa - prosegue ...

