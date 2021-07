Covid, Italia tra variante Delta e zona bianca: il punto (Di domenica 4 luglio 2021) L’Italia zona bianca con indice Rt e incidenza in calo torna gradualmente a una (nuova) normalità: da quasi una settimana senza mascherine all’aperto, il Paese affronta l’estate con poche restrizioni, zero coprifuoco, forte degli oltre 19.800.000 vaccinati finora fra gli over 12. Ma l’attenzione resta in ogni caso altissima, a preoccupare è infatti la variante Delta con l’aumento dei contagi sul territorio dovuti alla mutazione che ormai sembra assodato diventerà prevalente. Al momento, spiega l’Iss, l’ex variante indiana è identificata in 16 Regioni e Province autonome, con un range tra ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 4 luglio 2021) L’con indice Rt e incidenza in calo torna gradualmente a una (nuova) normalità: da quasi una settimana senza mascherine all’aperto, il Paese affronta l’estate con poche restrizioni, zero coprifuoco, forte degli oltre 19.800.000 vaccinati finora fra gli over 12. Ma l’attenzione resta in ogni caso altissima, a preoccupare è infatti lacon l’aumento dei contagi sul territorio dovuti alla mutazione che ormai sembra assodato diventerà prevalente. Al momento, spiega l’Iss, l’exindiana è identificata in 16 Regioni e Province autonome, con un range tra ...

