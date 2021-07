Covid Israele, 269 nuovi contagi nelle ultime 24 ore (Di domenica 4 luglio 2021) nelle ultime 24 ore in Israele si sono registrati 269 nuovi casi positivi al Covid-19. Dall’inizio della pandemia sono stati contagiati complessivamente 842.890 persone. Lo rende noto il ministero della Sanità israeliano. Il numero di persone vaccinate contro il Covid-19 in Israele ha raggiunto quasi 5,64 milioni, circa il 60,5% della popolazione totale. Il numero complessivo di morti legati al Covid dall’inizio della pandemia è rimasto fermo a 6.428. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 4 luglio 2021)24 ore insi sono registrati 269casi positivi al-19. Dall’inizio della pandemia sono statiati complessivamente 842.890 persone. Lo rende noto il ministero della Sanità israeliano. Il numero di persone vaccinate contro il-19 inha raggiunto quasi 5,64 milioni, circa il 60,5% della popolazione totale. Il numero complessivo di morti legati aldall’inizio della pandemia è rimasto fermo a 6.428. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Adnkronos : #Covid #Israele, 460 nuovi casi in due giorni: 31 sono gravi. - ladyonorato : Ma non ditelo in giro, che in Israele gli studi sulla mega sperimentazione hanno evidenziato il nesso tra vaccino P… - darioricci1292 : RT @DslLorenzo: Zero morti da Covid in Israele da nove giorni. Non male. - zazoomblog : Israele: 269 nuovi casi positivi al covid - #Israele: #nuovi #positivi #covid - KoenigLaurin : RT @gzibordi: La Scozia ha vaccinato 4 milioni di persone su 5 milioni di abitanti, come Israele e più dello UK (è il paese + politicamente… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Israele Covid Israele, 269 nuovi contagi nelle ultime 24 ore Il numero di persone vaccinate contro il Covid - 19 in Israele ha raggiunto quasi 5,64 milioni, circa il 60,5% della popolazione totale. Il numero complessivo di morti legati al Covid dall'inizio ...

Israele: 269 nuovi casi positivi al covid Il numero di persone vaccinate contro il Covid - 19 in Israele ha raggiunto quasi 5,64 milioni, circa il 60,5% della popolazione totale. Il numero complessivo di morti legati al Covid dall'inizio ...

Covid Israele, 269 nuovi contagi nelle ultime 24 ore Adnkronos Covid Israele, 269 nuovi contagi nelle ultime 24 ore Nelle ultime 24 ore in Israele si sono registrati 269 nuovi casi positivi al Covid-19. Dall’inizio della pandemia sono stati contagiati complessivamente 842.890 persone. Lo rende noto il ministero del ...

Israele: 269 nuovi casi positivi al covid Tel Aviv, 4 lug. (Adnkronos/Xin) - Nelle ultime 24 ore in Israele si sono registrati 269 nuovi casi positivi al Covid-19. Dall'inizio della pandemia sono stati contagiati complessivamente 842.890 pers ...

Il numero di persone vaccinate contro il- 19 inha raggiunto quasi 5,64 milioni, circa il 60,5% della popolazione totale. Il numero complessivo di morti legati aldall'inizio ...Il numero di persone vaccinate contro il- 19 inha raggiunto quasi 5,64 milioni, circa il 60,5% della popolazione totale. Il numero complessivo di morti legati aldall'inizio ...Nelle ultime 24 ore in Israele si sono registrati 269 nuovi casi positivi al Covid-19. Dall’inizio della pandemia sono stati contagiati complessivamente 842.890 persone. Lo rende noto il ministero del ...Tel Aviv, 4 lug. (Adnkronos/Xin) - Nelle ultime 24 ore in Israele si sono registrati 269 nuovi casi positivi al Covid-19. Dall'inizio della pandemia sono stati contagiati complessivamente 842.890 pers ...