Covid, in Lombardia 1 morto e 131 nuovi casi: 7 in provincia di Bergamo (Di domenica 4 luglio 2021) Sono 131 i nuovi casi Covid in Lombardia nella giornata di domenica 4 luglio: 25.866 i tamponi processati, per un tasso di positività dello 0,5%. Continua il trend in calo dei ricoveri: 44 i pazienti in terapia intensiva (-1 rispetto a sabato, con un nuovo ingresso in giornata), mentre nei reparti ordinari il bilancio è di -13 (195 ricoverati). Nelle ultime 24 ore sono guarite 608 persone, 478 in meno gli attuali positivi al virus (8.976 il numero complessivo). A livello italiano, nelle ultime 24 ore si sono contati 808 positivi in più, con 12 morti: 1.706 i guariti/dimessi, mentre gli attualmente positivi sono 912 in meno ...

