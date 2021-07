Covid, in Italia una persona su 3 ha completato il ciclo vaccinale: il confronto tra Paesi (Di domenica 4 luglio 2021) Il 33% degli Italiani ha fatto una vaccinazione completa: meglio di noi la Spagna (40%) e la Germania (38%). I vaccinati con almeno una dose sono il 57,2%, una percentuale migliore degli altri principali Paesi europei. Intanto secondo il bollettino del 4 luglio, si registrano 808 nuovi casi su 141.640 tamponi giornalieri effettuati. La percentuale dei positivi è allo 0,6%. Sono 12 le vittime in 24 ore mentre le terapie intensive occupate da pazienti Covid scendono sotto quota 200 Leggi su tg24.sky (Di domenica 4 luglio 2021) Il 33% deglini ha fatto una vaccinazione completa: meglio di noi la Spagna (40%) e la Germania (38%). I vaccinati con almeno una dose sono il 57,2%, una percentuale migliore degli altri principalieuropei. Intanto secondo il bollettino del 4 luglio, si registrano 808 nuovi casi su 141.640 tamponi giornalieri effettuati. La percentuale dei positivi è allo 0,6%. Sono 12 le vittime in 24 ore mentre le terapie intensive occupate da pazientiscendono sotto quota 200

