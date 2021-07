Covid in Italia, 808 nuovi casi e 12 morti nelle ultime 24 ore (Di domenica 4 luglio 2021) In Italia oggi, domenica 4 luglio 2021, si registrano 808 nuovi positivi e 12 morti per Covid. Ieri c'erano stati 932 nuovi casi e 22 morti. In totale sono stati effettuati 141.640 tamponi, ieri 228. Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 4 luglio 2021) Inoggi, domenica 4 luglio 2021, si registrano 808positivi e 12per. Ieri c'erano stati 932e 22. In totale sono stati effettuati 141.640 tamponi, ieri 228.

corradoformigli : Covid Certificate Eu rilasciato dall’Italia non serve a partire in aereo se non sono trascorsi 14 giorni da seconda… - Agenzia_Ansa : Sono 808 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salut… - Corriere : Con la variante Delta si allontana l’immunità di gregge: soglia da raggiungere più alta anche in Italia - cafifal : RT @fanpage: Il bollettino di oggi #4luglio - NewsElezioni : Covid, 808 nuovi contagi e 12 decessi Sono 808 i nuovi positivi al Coronavirus in Italia, 932 il giorno prima, a fr… -