Covid | in Emilia - Romagna 52 nuovi casi e nessun morto

Advertising

infoitinterno : Coronavirus oggi Emilia Romagna: bollettino covid 4 luglio 2021. Contagi e news - il Resto del Carlino - Miti_Vigliero : Covid, il rientro a scuola spaventa il governo: “Autunno a rischio” Coperto con due dosi il 2,7% di chi ha tra i 1… - gazzettamodena : Coronavirus in Emilia Romagna: bollettino del 3 luglio. Sono 65 i nuovi casi e nessun deceduto Otto i positivi nel… - news_modena : Covid, quasi 4 milioni di vaccinati e nessun decesso in Emilia-Romagna - news_ravenna : Covid in Emilia Romagna: 65 nuovi casi e nessun morto -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Emilia

Sono 52 i nuovi casi di positività al Coronavirus riscontrati nelle ultime 24 ore in- Romagna, individuati sulla base di 11.916 tamponi. Non si registrano decessi e il numero ...reparti. ......negli altri reparti: 161. Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti, anche oggi senza nessuna variazione rispetto a ieri: 1 a Parma, 1 a Reggio, 6 ...Medici no vax Romagna, l'ultimatum: presto niente stipendio. Covid Italia: dati e tabella delle regioni. In Italia ieri si sono contati 22 morti e 932 positivi al covid, in aumento rispetto al giorno ...04/07/2021 di Red. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 387.048 casi di positività , 52 in più rispetto a ieri, su un totale di 11.916 tamponi eseguiti nelle ...