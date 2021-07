Covid | immunizzato un italiano su tre | ma è allarme per gli over 60 senza vaccino

Leggi su velvetmag

(Di domenica 4 luglio 2021) Entra nel vivo la seconda estate del Coronavirus. A differenza del 2020, adesso i vaccini anti19 non solo esistono, ma sono in distribuzione da oltre sei mesi. Oggi unsu tre – 19,8 milioni di cittadini – ha ricevuto due dosi, dunque anche il richiamo. Sono in tutto oltre 53 milioni le dosi dei 4 vaccini (Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Johnson&Johnson) somministrate complessivamente nel nostro Paese. Rallenta la campagna vaccinale Malgrado tutto questo, però, la campagna vaccinale sta rallentando la sua corsa. È vero che le vaccinazioni quotidiane si mantengono sopra quota 500mila, come promesso dal Commissario all’emergenza ...