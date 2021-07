Covid, il vaccino funziona anche se non dà effetti collaterali: lo studio su Pfizer (Di domenica 4 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNon ci si deve preoccupare se dopo aver fatto il vaccino contro il Covid non si hanno effetti collaterali, perchè non c’è relazione fra la comparsa di questi e la risposta immunitaria. Lo afferma uno studio, ancora in preprint, del Dipartimento della Difesa statunitense. Lo studio è stato condotto su 206 dipendenti del Walter Reed National Military Medical Center di età media 41 anni, tutti vaccinati con due dosi di Pfizer, di cui sono stati verificati gli effetti collaterali dopo la somministrazione e ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 4 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNon ci si deve preoccupare se dopo aver fatto ilcontro ilnon si hanno, perchè non c’è relazione fra la comparsa di questi e la risposta immunitaria. Lo afferma uno, ancora in preprint, del Dipartimento della Difesa statunitense. Loè stato condotto su 206 dipendenti del Walter Reed National Military Medical Center di età media 41 anni, tutti vaccinati con due dosi di, di cui sono stati verificati glidopo la somministrazione e ...

