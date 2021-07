Covid: il premier del Lussemburgo ricoverato 'per precauzione' (Di domenica 4 luglio 2021) Il primo ministro lussemburghese, Xavier Bettel, risultato positivo al coronavirus la scorsa settimana, è stato ricoverato stamattina in ospedale. Lo riferisce il Guardian. Il governo del Lussemburgo ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 4 luglio 2021) Il primo ministro lussemburghese, Xavier Bettel, risultato positivo al coronavirus la scorsa settimana, è statostamattina in ospedale. Lo riferisce il Guardian. Il governo del...

