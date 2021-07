COVID, il bollettino dell’Asl di Avellino (Di domenica 4 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 448 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID 7 persone: – 3, residenti nel comune di Avella; – 2, residenti nel comune di Avellino; – 1, residente nel comune di Manocalzati; -1, residente nel comune di Monteforte Irpino. L’Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 4 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 448 tamponi effettuati sono risultate positive al7 persone: – 3, residenti nel comune di Avella; – 2, residenti nel comune di; – 1, residente nel comune di Manocalzati; -1, residente nel comune di Monteforte Irpino. L’Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

LaCnews24 : Covid Calabria, 24 nuovi positivi, 2 morti e nessun nuovo ricovero in Rianimazione. I dati nel bollettino… - anteprima24 : ** COVID, il bollettino dell'Asl di #Avellino ** - MiminoRICCIARDI : Covid (04Lug21) | Bollettino BASILICATA: 6 positivi e ricoveri in calo: 3.259 le dosi di vaccino somministrate ieri… - il_meridio : Covid, pochi casi in Calabria: i dati del bollettino del 4 luglio: - ladyrosmarino : RT @CorriereTorino: Covid in Piemonte, 35 casi e nessun decesso -