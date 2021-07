Covid. Gelmini: “Ancora troppi ultra 60enni senza vaccino” (Di domenica 4 luglio 2021) “Ci sono Ancora troppi ultra sessantenni senza protezione” lamenta Mariastella Gelmini, “anche se va detto che all’interno di questa categoria gli ultra 80enni e gli ultra 70enni sono largamente coperti, altrimenti con la variante Delta staremmo vivendo ben altro film”. Lo dice al “Corriere della Sera” il ministro per gli Affari regionali Mariastella Gelmini che osserva: “Adesso inizia la su Quotidianpost. Leggi su quotidianpost (Di domenica 4 luglio 2021) “Ci sonosessantenniprotezione” lamenta Mariastella, “anche se va detto che all’interno di questa categoria gli80enni e gli70enni sono largamente coperti, altrimenti con la variante Delta staremmo vivendo ben altro film”. Lo dice al “Corriere della Sera” il ministro per gli Affari regionali Mariastellache osserva: “Adesso inizia la su Quotidianpost.

