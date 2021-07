Covid | Gb | presto l' uso della mascherina sarà una scelta personale

(Di domenica 4 luglio 2021) La Gran Bretagna sta per entrare in un periodo senza restrizioni legate al, con la possibilità per i cittadini di decidere se indossare o no le mascherine. Lo ha affermato il ministro di Aree ...

La Gran Bretagna sta per entrare in un periodo senza restrizioni legate al, con la possibilità per i cittadini di decidere se indossare o no le mascherine. Lo ha affermato il ministro di Aree urbane e comunità locali Robert Jenrick. Tutte le misure di contenimento ...L'azienda cerca una nuova fase di rilancio dopo i mesi difficili a causa del- 19. La ... Se andrà effettivamente così lo scopriremo, dal momento che tra qualche mese inizieranno le ...Confermato in Piemonte il trend in discesa dei casi di infortunio sul lavoro da Coronavirus: secondo le rilevazioni Inail sono infatti 304 i nuovi contagi segnalati nel mese di maggio 2021, a fronte d ...3' di lettura. Delle undici varianti del nuovo coronavirus sotto osservazione, a preoccupare di più sono cinque. Nel primo gruppo ci sono quelle che destano preoccupazione: Alfa, ...