Covid Gb | oltre 24mila contagi in un solo giorno

(Di domenica 4 luglio 2021)nel Regno Unito, altri 24.248 nuovidi Coronavirus nelle ultime 24 ore e 15 morti. Sono dati ufficiali diffusi dal bollettino giornaliero del governo britannico, citati da Sky News. In due settimane, scrive il Mirror, i casi sono cresciuti del 161 per cento. Di domenica l’aumento di casi più alto dal 24 gennaio quando sono stati registrati 30.004 positivi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Ultime Notizie dalla rete : Covid oltre

Sono 3 3.632 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro ilcomunicate oggi all'Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A 21. 709 è ...OVER50 CHE HANNO ADERITOil ...