Covid, c'è chi ha immunità innata e non si ammalerà mai (Di domenica 4 luglio 2021) Una buona notizia: esiste dentro di noi un'immunità pre-esistente alla Sars Cov-2, una parte della popolazione, sottoposta ad indagine clinca, ha questa "solida" immunità. Lo conferma uno studio, pubblicato a fine giugno dalla prestigiosa rivista Nature, dal titolo "Immunodominant T-cell epitopes from the SARS-CoV-2 spike antigen reveal robust pre-existing... Segui su affaritaliani.it

