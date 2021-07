Covid: 808 nuovi contagi in italia, 12 i decessi Nella prima domenica di luglio 808 casi e 22 morti, positività allo 0,57% (Di domenica 4 luglio 2021) AGI - domenica 3 luglio sono stati registrati in italia 808 nuovi positivi al Covid (ieri 932). Le vittime sono state 12 contro le 22 registrate24 ore prima. Il numero dei ricoverati cala di 30 unità da 1.394 a 1.364 e quello dei pazienti in terapia intensiva da 204 a 197 (-7) con 7 nuovi ricoveri. I dimessi/guariti salgono da 4.089.298 a 4.091.004 (+1.706). Il numero delle vittime sale a 127.637. I tamponi effettuati sono stati 141.640 contro i 228.127 effettuati Nella giornata di sabato. In lieve crescita il tasso di ... Leggi su agi (Di domenica 4 luglio 2021) AGI -sono stati registrati in808positivi al(ieri 932). Le vittime sono state 12 contro le 22 registrate24 ore. Il numero dei ricoverati cala di 30 unità da 1.394 a 1.364 e quello dei pazienti in terapia intensiva da 204 a 197 (-7) con 7ricoveri. I dimessi/guariti salgono da 4.089.298 a 4.091.004 (+1.706). Il numero delle vittime sale a 127.637. I tamponi effettuati sono stati 141.640 contro i 228.127 effettuatigiornata di sabato. In lieve crescita il tasso di ...

